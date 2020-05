2000. gadā Dubaija nāca klajā ar fenomenālu projektu – okeāna piekrastē tiks mākslīgi radīts salu arhipelāgs, uz kura bija plānots izvietot luksusa klases privātmājas, viesnīcas un izklaides bāzes. Taču šodien, desmit gadus pēc arhipelāga pabeigšanas, tikai dažas no salām ir apdzīvotas.

Tāpat netālu no viena palmas formas salu kompleksa bija paredzēts izbūvēt «Dubaijas ragu». Uzņēmums bija paredzējis, ka uz katras no salām atradīsies dzīvojamās mājas, kā arī tās bija ļauts izmantot komerciāliem nolūkiem, proti, izveidot viesnīcu kompleksus. Tolaik tas bija lielākais un iespaidīgākais celtniecības projekts visā pasaulē.

2011. gadā «Nakheel» pilnībā apturēja otrās palmas kompleksa «Palm Jebel Ali» apbūvi un to tā arī neatsāka. Sākotnēji bija iecerēts, ka sadarbībā ar kādu privātuzņēmumu līdz ar salu tiks attīstīta vēl neapbūvēta Dubaijas daļa, taču, krīzei sākoties, šis uzņēmums nozuda un atstāja savas ieceres novārtā. Sala «Palm Jebel Ali» vēl līdz pat šodienai stāv tukša – vēl 2018. gadā uzņēmuma «Nakheel» valdes loceklis Sandžejs Mančanada apstiprināja, ka tuvākajā nākotnē salu un arī tās apkārtni neturpinās attīstīt. Šis salu komplekss bija uz pusi lielāks nekā «Palm Jumeirah», un uz tā bija paredzēts uzbūvēt akvaparku un divtik greznas privātmājas. Kopējās palmu salas platība ir 300 000 kvadrātmetru.

Vien desmit gadus pēc salu kompleksa būvniecības sākuma šī ideja šķita novecojusi un neaktuāla modernajai pilsētai. Turklāt situāciju krietni sarežģīja ģeologu atzinumi par salu grimšanu un to bīstamību – 2010. gadā portāls «Daily Mail» apgalvoja, ka salas drīz atkal nonāks jūras dzelmē. Bet 2011. gadā šo apgalvojumu britu laikrakstam «Daily Telegraph» apstiprināja jūras pētniecības uzņēmums «Penguin Marine», kas skaidroja, ka salām jau tagad ir sākusies erozija, bet nākotnē tās vienkārši nonāks atpakaļ dzelmē. Šo sāgu papildināja vēl citi dramatiski notikumi, kas atbaidīja potenciālos investorus – viens no salu īpašniekiem, kas bija ieguldījis 25 miljonus ASV dolāru, izdarīja pašnāvību, cits nonāca cietumā, vēsta portāls «The Inertia». No 200 iecerētajām salām patlaban ir aizņemtas divas, bet salu centrā top miniatūra Eiropas imitācija, tematisks izklaides parks un viesnīcu komplekss, kuru attīsta Austrijas uzņēmums «Kleindienst Group JK Properties».