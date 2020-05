No "Latvijas valsts mežu" koksnes eksporta uz Skandināviju krējumu nosmeļ privāts uzņēmums

Viņš norāda, ka ar skandināviem par to pašu produktu konkurēja vietējie kokskaidu granulu ražotāji. Cenai bija lielas svārstības, pie paša produkta tikt - grūti. Lai palīdzētu vietējiem, "Latvijas valsts meži" rada iespēju skandināvus izslēgt no līgumiem. Papīrmalku atsevišķi pārtrauca tirgot, tā vietā to pārdodot kopā ar mazvērtīgāko koksni. No tās celulozi ražot nevar, bet granulas - gan. Kritērijos iekļāva noteikumu, ka pircējam jābūt ražotnei Latvijā.