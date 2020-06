“Mēness aptiekas” un VCA klientiem akcijā bez maksas izdalīs 300 000 sejas masku

Kā portālam TVNET norādīja "Mēness aptiekas" pārstāvji, bezmaksas masku izdale norisināsies no 1. jūnija līdz 10. jūnijam vai līdz brīdim, kad visas 300 000 maskas būs izdalītas.

“Lai arī Latvijā un citviet pasaulē pakāpeniski tiek mazināti ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19 izplatības apkarošanu, cīņa ar vīrusu vēl nav galā, un joprojām ir ļoti svarīgi ievērot Veselības ministrijas rekomendācijas, tostarp par sejas masku lietošanu publiskās vietās, īpaši sabiedriskajā transportā. Sejas maskas ir būtisks instruments koronavīrusa izplatības ierobežošanā un kopējā sabiedrības veselības uzlabošanā – to lietošana var minimizēt inficēšanās iespēju, aizturot vīrusa daļiņu nokļūšanu uz sejas fiziskā kontakta laikā, kā arī maska var ievērojami mazināt vīrusa pārneses riskus. Svarīgi paturēt prātā, ka sabiedrībā var būt daudz asimptomātisku pacientu, kas, paši to neapzinoties, varētu būt inficējušies un pārnēsā vīrusu, šādi apdraudot citus. Tāpēc sejas masku ieteicams izmantot gan savai aizsardzībai, gan jo īpaši tāpēc, lai no saslimšanas pasargātu citus,” pauž “Mēness aptiekas” pārstāvis, veselības uzņēmumu grupas “Repharm” ģenerāldirektors Dins Šmits.