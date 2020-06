Zemkopības ministrija sāk pārbaudi par iespējamu Latvijas valsts mežu labvēlību vienam uzņēmumam

Nozares uzņēmumi norāda uz netaisnīgu attieksmi "Latvijas valsts mežu" koksnes pārdošanā. Strīds ir par papīrmalkas klasifikāciju. To kāro skandināvu celulozes ražotāji, kas ik pa laikam izpērk Latvijā pieejamo. Tagad papīrmalku kopā ar sliktākas kvalitātes koksni valsts uzņēmums piedāvā pirkt tikai ražotājiem. Tas vietējām kokskaidu granulu un plātņu fabrikām ļauj tikt pie stabilām piegādēm un nebūt atkarīgiem no straujām cenu svārstībām, ko izraisa daudz lielāko skandināvu celulozes rūpnīcu aktivitātes. Taču viens no lielākajiem papīrmalkas pircējiem ir "Pata" grupas uzņēmumi, kam koksnes pārstrādes ražotnes nav.