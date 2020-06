ST: Norma, kas noteic mācības latviešu valodā pirmsskolas izglītības iestādēs, atbilst Satversmei

ST konstatēja, ka Latvijas izglītības sistēmā pirmsskolas izglītība iedalīta divos posmos atkarībā no bērna vecuma. Pirmais posms ir no pusotra gada līdz piecu gadu vecumam, un otrais posms ir no piecu līdz septiņu gadu vecumam. ST atzina, ka Satversmes 112.panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības uz izglītību aptver pirmsskolas izglītības pakāpi abos tās posmos.