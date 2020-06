Aizvadītajā gadā Jāņi bijuši prātīgāki autovadītāji nekā Līgas

Autoīpašnieces Līgas šobrīd proporcionāli vairāk nekā Jāņi reģistrētas zemākajās BONUS-MALUS (BM) klasēs. No 1. – 5. BM klasei reģistrētas 93 Līgas un 542 Jāņi, kas procentuāli no visām Līgām un Jāņiem ir 1,9% un 1,3%. Sākotnējā, jeb 6. BM klasē reģistrētas 13,83% autoīpašnieces Līgas un 12,08% autoīpašnieki Jāņi. Savukārt augstākajās klasēs (no 7. – 17.) reģistrētas 84,27% Līgas un 86,62% Jāņi.