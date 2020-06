Pārdošanā nonākusi klasiska BMW kupeja faktiski bez nobraukuma

Līdz muzejam auto nenonāca, bet līdz Vācijai gan. Tur to iegādājās kāds entuziasts, kurš ar to kopš 2018.gada nobraucis vien dažus simtus kilometru un tagad to pārdod. Par 97 000 eiro! Nav maz par vairāk nekā 40 gadus vecu auto, turklāt par tādu summu var dabūt arī jaunu 8.sērijas BMW. Toties moderna auto pircējam nebūs 1979.gada instrumentu komplekts, brošūras no tās ēras un citas "dāvaniņas".