Petraviča: Būs jārīko vēl viens sarunu raunds par GMI celšanu

Viņa skaidro, ka Labklājības ministrijas piedāvājums būs 109 eiro, kas izriet no aprēķiniem par sociāla nodrošinājuma pabalsta un minimālo pensiju aprēķinu bāzes celšanu līdz ir 109 eiro, kam 2021.gadā nepieciešami 33,2 miljoni eiro. Tādējādi Satversmes tiesas lēmums būs labs ierocis cīņā par nākamā gada budžetu, kurā tostarp Labklājības ministrija piedāvās minimālo algu celt no pašreizējiem 430 eiro uz 500 eiro mēnesī.

"Tas, ko neatbalstīja valdība, to tagad ir pateikusi ST. Mēs jau pagājušajā gadā gājām ar to un cīnījāmies, bet no 30 miljoniem eiro iedeva 10 miljonus eiro, bet tagad no nākamā gada 1.janvāra būs jāsameklē daudz vairāk," uzsver ministre.