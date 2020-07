Pabriks: Latvija ir gatava segt izmaksas ASV kontingenta izvietošanai

Latvija vēlas sākt sarunas ar ASV par bruņoto spēku kontingenta iespējamu izvietošanu Latvijā pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par daļēju karaspēka izvešanu no Vācijas. Kā uzsver Pabriks, ir svarīgi saglabāt ievērojamu ASV spēku klātbūtni NATO austrumu robežas tuvumā, tāpēc Latvija ir gatava daļu no ASV kontingenta karavīriem uzņemt pie sevis, sedzot arī ar to saistītās izmaksas.