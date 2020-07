Vīrieti tiesās par noziedzīgi iegūtu 20 000 eiro legalizēšanu

Apsūdzētais piekrita tam, ka noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti viņa kontos, no kuriem viņš tos nekavējoties izņems skaidrā naudā un nodos nenoskaidrotām personām, saņemot par to atlīdzību. Viņš atvēra divus kontus AS "Citadele banka" un to datus nodeva tālāk, lai attālināti organizētu un kontrolētu noziedzīgi iegūto līdzekļu ieskaitīšanu.