"Bite Latvija" sāk piedāvāt virtuālos privātos serverus

Pēc Ahunas-Ozolas sacītā, tas pamudinājis attīstīt "Bite One IT" pakalpojumu klāstu, papildinot to ar virtuālo privāto serveru pakalpojumu uzņēmumiem. Tie ļauj uzņēmumiem glabāt apjomīgus datus, dažādas ikdienas darbībā nepieciešamas programmas, vienlaikus nodrošinot pieejamību tām ikvienam darbiniekiem ne vien no biroja telpām, bet arī attālināti - no mājām vai no citas valsts.