Vācijā bažas, ka otrais vīrusa vilnis "jau ir klāt"

Politiķis, kas pārstāv Kristīgo Demokrātu savienību (CDU), apgalvo, ka galvenais iemesls vīrusa jaunajam uzliesmojumam ir ceļotāji, kas to atved no ārzemēm, kur pavadījuši atvaļinājumu. Tādēļ Krečmers uzskata, ka koronavīrusa testi būtu obligāti jāveic visiem cilvēkiem, kas Vācijā ierodas no tā dēvētajām paaugstināta riska valstīm, kuru saraksts nemitīgi tiek papildināts.