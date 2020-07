Horoskopi visai nedēļai

STRĒLNIEKS Būsi enerģisks, dzīvespriecīgs, sevišķi spilgti to varēs izjust nedēļas vidū, kad Mēness ieies tavā zīmē. Kopumā nedēļa piemērota nopietnu jautājumu risināšanai, pārrunām, tehniska rakstura pienākumiem. Tu būsi diezgan stingrs gan pret sevi, gan apkārtējiem. Pielūko vienīgi, lai tavas prasības pret līdzgaitniekiem nekļūst pārlieku sakāpinātas. Ar mīlas dzīvi saistītās nianses vēlamāk kārtot trešdien vai ceturtdien. Savukārt atbildīgākie pienākumi daudz raitāk risināsies pirmdien un otrdien. Brīvdienās kā nākas atpūtini savu nervu sistēmu!

MEŽĀZIS Diezgan būtiska nedēļa no materiālā viedokļa. Tu vari gūt jaunas piepelnīšanās iespējas, kuras labprāt izmantosi, vai arī saņemt negaidītu piedāvājumu ieņemt augstāku, labāk atalgotu amatu. Taču, neskatoties uz patīkamajiem pārsteigumiem, tev nāksies pūlēties vaiga sviedros. Kādam Mežāzim var tikt vienlaikus uzticēti arī kolēģa pienākumi, jo tas būs devies pelnītā atvaļinājumā. Kas ir viennozīmīgi skaidrs, tavas ieguldītās pūles ātri vien dos pamanāmus rezultātus. Privātajai dzīvei atliks daudz mazāk laika, nekā tev gribētos.

ŪDENSVĪRS Neskatoties uz to, ka tev tīk darboties pēc iespējas brīvāk, neatkarīgāk, šonedēļ nāksies samierināties, ka apkārtējie apstākļi liks pielāgoties citu vajadzībām, biežāk sekot augstākstāvošo, sadarbības partneru norādēm. Labums tāds, ka šis brīdis vienlaikus sola tev izdošanos materiālajā plānā. Tātad, ja spēsi izrādīt nepieciešamo diplomātiju, iecietību un pretimnākšanu, finansiālā situācija viennozīmīgi solās uzlaboties. Nedēļas nogalē sagādā sev un mīļotajam cilvēkam romantiskas brīvdienas, dodieties nelielā izbraucienā.

ZIVIS Šonedēļ viennozīmīgi vajadzētu būt piesardzīgākam naudas lietās. Tiekoties ar mazpazīstamiem partneriem, neaizraujies ar pļāpāšanu par saviem nākotnes plāniem, citādi kāds tos labprāt “aizņemsies” sava labuma gūšanai. Nav izslēgts, kāds Zivju zīmes pārstāvis apsvērs iespēju iesaistīties ģimenes biznesā vai jau aktīvi īstenos to. Sastrādāšanās ar tuviniekiem būs atkarīga no tā, cik smalki tu pratīsi nodalīt savus pienākumus no citam uzticētā, neļausi kāpt sev uz galvas. Brīvdienas būs laiks, kuru vislabprātāk veltīsi dzīves romantiskajai, bezrūpīgajai pusei.