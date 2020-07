Ugunsgrēkā Strenču novadā viens cilvēks cieta, divi – izglābti

Sestdien plkst. 21.04 VUGD saņēma izsaukumu Strenču novadā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega matracis 1m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotām telpām izglāba divus cilvēkus, bet viens ēkas iedzīvotājs bija evakuējies pirms VUGD ierašanās. Plkst. 21.46 ugunsgrēks tika likvidēts. Dūmu detektors dzīvoklī nebija uzstādīts, turklāt iespējamais ugunsgrēka izcelšanās iemesls, visticamāk, ir saistīts ar neuzmanīgu rīcību ar uguni un smēķēšanu telpās. Šoreiz ugunsgrēks neprasīja cilvēku upurus, bet kārtējo reizi sniedza brīdinošu mācību – nesmēķējiet gultā un uzstādiet dzīvokļos dūmu detektorus, kas laikus vēstīs par sadūmojumu!

Savukārt sestdien plkst. 17.55 VUGD saņēma izsaukumu uz Spilves ielu Rīgā, kur dega neapsaimniekota trīsstāvu ēka ar sarežģītu plānojumu kopumā 2200m2 platībā. Plkst. 19.29 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts, turklāt ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus esošo angāru un kokmateriālus. Veicot dzēšanas darbus, cieta ugunsdzēsējs glābējs, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Naktī uz svētdienu plkst. 02.52 ugunsgrēks tika likvidēts.

Palīdzot nelaimē nonākušiem cilvēkiem, svētdien Dobeles novadā ugunsdzēsēji glābēji no pusotru metru dziļā bedres izcēla cilvēku, kurš saviem spēkiem no tās nespēja izkļūt, un nodeva NMPD darbiniekiem, bet Dobelē ar knaibļu palīdzību cilvēkam no uzpampuša pirksta noņēma gredzenu.