Pārsteidzošā animācijā parādīts, ka Saules sistēmā viss neriņķo ap Sauli

Lai to nodemonstrētu, O’Donekjū radīja šo animāciju, kurā parādīts, kā Saule, Saturns un Jupiters riņķo ap baricentru, Saulei veidojot nevienādas miniorbītas.

Saules kustību mērogs redzamajā video ir padarīts kompaktāks, lai mēs varētu uzskatāmi redzēt tās orbītu. Ap baricentru Saule riņķo miljoniem kilometru lielā attālumā, tomēr dažreiz to arī šķērso. Lielu daļu no šīm kustībām ietekmē Jupitera gravitācija, par spīti tam, ka Saule sastāda 99,8 procentus, bet Jupiters tikai 0,2 procentus no Saules sistēmas masas.