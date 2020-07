62% no pasaules darbaspēka ir pakļauti lielam riskam Covid-19 dēļ

Līdz ar to – šai strādājošo grupai ir mazākas iespējas saņemt valsts atbalstu. Līdz šim visā pasaulē atbalsta programmās uzņēmumiem un to darbiniekiem valstis ir atvēlējušas aptuveni deviņus triljonus dolāru.

Lai arī neoficiāli strādājošie ir faktiski visās ekonomikās, neatkarīgi no tā, cik attīstītas ir valstis, neoficiālais darbs ir izplatītāks valstīs ar zemākiem ienākumiem.

Laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam neoficiālais darbs veidoja 40% no IKP vairākās Āfrikas, Eiropas, Centrālāzijas, Latīņamerikas un Karību valstīs. Šeit gan jāpiebilst, ka daļa no šiem strādājošajiem tiek uzskatīti par pašnodarbinātajiem.