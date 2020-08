Distancēšanās prasību nodrošināšanai Daugavpils Sociālajā dienestā nācies piesaistīt pašvaldības policiju

Līdz šim Sociālajā dienestā bija trīs iesniegumu iesniegšanas veidi - izmatojot portālu "Latvija.lv", pēc iepriekšējās pierakstīšanās, kā arī dzīvajā rindā no ēkas pagalma Lāčplēša ielā. Uz vietas strādā konsultants, kas palīdz aizpildīt dokumentus. Tomēr ir ļoti grūti tikt galā ar visu plūsmu, no kuras daļa nāk, lai saņemtu palīdzību arī no Latvijas Sarkanā Krusta, norāda dienestā.

Klientu apkalpošanas centra darba režīms no šodienas mainījies, atverot galveno ieeju no Lāčplēša ielas un daļēji atjaunojot rindas numuru sistēmu. Trešdienās un piektdienās klientu pieņemšana nenotiks, jo darbiniekiem būs jāveic darbs, kas saistīts ar personu statusu atjaunināšanu, jo iepriekš, ārkārtas situācijas dēļ izziņu derīguma termiņš bija pārcelts uz 31.jūliju. Lai izvairītos no grūtībām, Sociālais dienests jau ir sācis atsaukt darbiniekus no atvaļinājumiem.