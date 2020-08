Kā dzīvot bez atkarības no Google lietotnēm

Paņemot rokā pilnīgi jaunu, “siltu” telefonu tikko no Huawei rūpnīcas (nosacīti, protams, jo telefons tajā brīdī jau ir apbraucis pusi pasaules), paveras neparasta aina. Gadu gaitā pierasts, ka telefons ir pārbāzts ar noderīgām un drīzāk nederīgām lietotnēm un funkcijām kā no Google, tā arī telefona ražotāja.

Jaunākās paaudzes Huawei telefonos aina ir citādāka - no Google ne smakas, toties ir kārtīgās rindiņās salikts neliels skaits pēc noklusējuma iebūvēto lietotņu. Daudzas no tām ir zināmas jau no iepriekšējo gadu viedtelefoniem, citas - mazāk pazīstamas, jo līdz šim izmantotas Google ekosistēmai piesaistītas lietotnes. Citiem vārdiem sakot - aplikācijas ar līdzīgām funkcijām, taču ar citu ikonu un nosaukumu.

Izmēģināmo ierīču lietošanas laiks ir stipri ierobežots, tāpēc man nav atbilžu uz jautājumu, cik reizes mēnesī vidēji no rokām izkrīt Huawei P40 Pro vai “visniknākais” no P40 sērijas telefoniem, proti, Pro+ ar tā korpusā iebūvētajiem fotoaparātiem. Jā, tos droši var saukt par fotoaparātiem, nevis tikai trīs kameru sistēmu ar Leica lēcām, jo pagaidām nekas labāks mobilās fotogrāfijas jomā nav izdomāts, un par to liecina arī DXOMARK viedtālruņu kameru reitings, kas aplūkojams šeit.

Patiesībā pat šķiet, ka smagākam telefonam ir virkne priekšrocību, jo P40 Pro+ ar saviem 226 gramiem un milzu karstumā ilgstoši cepinātajiem keramikas korpusa sāniem stabili guļ plaukstā un arī vējam to grūtāk izraut no rokām. Tādēļ ražotāju centieni par katru cenu ietaupīt kādu pusgramu un telefonu saplacināt par daļu milimetra, kā rezultātā sanāk kartona biezuma aparāts, šādā ziņā ir vērtējami neviennozīmīgi. Protams, tā var paspīdēt ar spēju izgatavot īpaši plānas komponentes un tās cieši salikt vienu virs un blakus otrai, tomēr no lietotāja viedokļa telefons, kurš ir tikpat stingrs kā salvete, nav tas labākais ieguvums.

Lai vai kā, jautājumi, uz kuriem es savukārt varu atbildēt, ir telefona lietojamība. Protams, kā jau daudzi (lai neteiktu - vairums), arī es esmu kļuvis atkarīgs no Google un tā pakalpojumiem. Google šur, Google tur, Translate, Maps, Photos, YouTube, Gmail, Drive, Play Store. Faktiski nu jau ir tā, ka nevar iziet no mājas, ja Google nav kabatā un nav piekļuves Google servisiem jebkurā brīdī, kad tie var kļūt nepieciešami. Tomēr, lai cik dīvaini arī būtu, tīri labi var iztikt arī bez Google.