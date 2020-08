Deputāte: Baltkrievijas tautai ir tiesības uz brīvu izvēli vēlēšanās un varas iestādēm jāatturas no vardarbības

Kā informēja Saeimas Preses dienestā, Ikstena norādīja, ka savukārt Baltkrievijas varas iestādēm ir jāatturas no vardarbības un ir jāievēro cilvēku un pilsoņu tiesības uz vārda brīvību un pulcēšanās tiesībām.

Politiķe pauž, ka EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja un EDSO PA delegācijas nenovēroja 9.augustā notikušās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas, jo laicīgi netika saņemti ielūgumi no Baltkrievijas Ārlietu ministrijas un Baltkrievijas parlamenta. Līdz ar to nebija iespējams sniegt viedokli par to, vai vēlēšanas ir noritējušas demokrātiski un tiesiski, pauda delegācijas vadītāja.