Kāpēc daži cilvēki nekad nepieņemas svarā?

“Pastāv ģenētiski, uztura un pat uzvedības faktori, kas ir iesaistīti tajā, un tieši kurš no šiem faktoriem spēlēs lielāku lomu, katram indivīdam atšķiras,” zinātnes izdevumam “Live Science” stāstīja uztura zinātniece Katlīna Melansone.

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kuram nav nekāda sakara ar ķermeņa tipu, vielmaiņu vai pilnmēness fāzēm, ir uztvere. Daudzi cilvēki, kuri it kā ēd visu, ko vēlas, un nepieņemas svarā, patiesībā neapēd vairāk par citiem. Piemēram, tavs draugs, kurš katru dienu ēd saldējumu, visticamāk, kompensē kalorijas, apēdot mazāk citā maltītē, vai arī nemēdz našķoties citā laikā. Varbūt arī, ja cilvēks ēd picu, viņš to dara lēni un līdz sāta sajušanai notiesā vien dažas šķēles.