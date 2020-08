Reirs: Mainot elektroenerģijas tarifu metodiku, SPRK nav novērtējusi šā brīža riskus un situāciju ekonomikā

"Augstsprieguma tīkls" iesniedzis apstiprināšanai SPRK jaunu elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifu, kas izstrādāts atbilstoši SPRK šā gada jūnijā apstiprinātajai jaunajai metodikai. Paredzēts, ka kopējā tarifu bāze pieaugs, lai gan AST ir panākusi pakalpojuma sniegšanas izmaksu samazinājumu 1,5 miljonu eiro apmērā gadā jeb par 2%. Pakalpojuma sniegšanas izmaksu samazinājums panākts, šogad īstenojot finanšu ministra virzīto reformu - no AS "Latvijas elektriskie tīkli" nododot pārvades sistēmas operatora īpašumā elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punktus, kā arī ieviešot citus "Augstsprieguma tīkla" darbības efektivitātes paaugstināšanas plāna pasākumus.

Ministrijā arī atzīmēja, ka SPRK ir noraidījusi priekšlikumu pārvades sistēmas uzturēšanu apmaksāt no pārrobežu maksas ieņēmumiem, kā tas tika darīts iepriekšējos gados. Līdz ar to, neraugoties uz panākto "Augstsprieguma tīkla" pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kopējā tarifu bāze pieaugs. Katra lietotāja tarifs būs atkarīgs no pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes.