Latvijas vēstures izsole

Izsolē iegūto naudu paredzēts ieguldīt valstij nepieciešamo objektu attīstībā, no kā varam pilnīgi loģiski secināt, ka Stūra māja valstij vienkārši nav nepieciešama. It kā jau varētu cienīgi saglabāt mums visiem tik ļoti nozīmīgu vēsturi un atlikušās telpas vai nu izmantot Okupācijas muzeja vajadzībām, vai arī piemeklēt tām kādu citu loģisku lietojumu, bet – aaaai, baigais čakars, un tad ir bišķi vairāk jādomā un jāstrādā, labāk vienkārši pārdosim un lai pēc tam kāds cits tiek ar to galā...

Konceptuāli var izprast situāciju, kurā visi šo īpašumu spārda apkārt kā futbola bumbu un beigās vainīgo tā īsti nemaz nav, kolēģi jau rakstīja par to krietni plašāk. Neviens no valsts pārvaldes šīs telpas nevēlas, jo saprotams, ka tās jāremontē un naudas tam nav, kamēr Latvijas Okupācijas muzeja biedrība telpas Stūra mājā vienkārši īrē (tā kā Okupācijas muzejam finansējumu nodrošina valsts, principā sanāk, ka valsts šo īpašumu īrē pati no sevis, pati sev par to maksā naudu, smadzenes šajā mirklī jau nedaudz kūp un pirksti neviļus savelkas dūrēs), tāpēc arī tās rokas ir sasietas.