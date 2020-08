Asociācija: Pandēmijas laiks pierādīja mobilo tehnoloģiju nepieciešamību sabiedrībā

Taču no operatoru savstarpējās konkurences ieguvēji noteiktu būs klienti, jo viņi turpinās saņemt ļoti labas kvalitātes mobilos sakarus un dažādus pakalpojumus par labu cenu. Kā skaidroja Vancovičs, lai arī daudzas reizes šī frāze ir publiski izskanējusi, ir vērts to vēlreiz atkārtot, jo pandēmijas situācija to spilgti apliecināja - Latvijā mobilo sakari un to kvalitāte ir pasaules "Top" līmenī.