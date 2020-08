Aptauja: nedēļu pirms RD vēlēšanām līderos "Saskaņa" un "AP/P"

"Saskaņai" atbalsts ir audzis, bet nedaudz, šādi apliecinot, ka pagājušajā mēnesī konstatētais pamatīgais kritiens no vairāk nekā 20% uz 14% atbalsta nav pētnieku kļūda, bet reāla tendence, raksta sabiedrisko mediju portāls.

Pētījuma autori uzsver, ka aptaujas rezultāti un vēlēšanu iznākums, kā tas jau ir pierādījies iepriekš, var būtiski atšķirties, un tam ir vairāki iemesli. Viens no tiem - mērījumu statistiskā kļūda. Vēl viens iemesls - tikai trešdaļa respondentu aptaujā ir apliecinājuši, ka savu izvēli vairs nemainīs.

Šodien iepriekšējā balsošana notiks līdz plkst.21. Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16 un piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20. Vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.