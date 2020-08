"Orkla": Recesijas laikā celt dabas resursu nodokli nav pareizi

"Kas attiecas uz valdības lēmumiem, tad uz tiem ir jāskatās no divām pusēm. Viena ir veselība un cilvēku drošība, un viss rāda, ka šajā ziņā ir pieņemti labi lēmumi. Otra puse ir ekonomiskā. Cik labi ir bijuši lēmumi šajā ziņā, rādīs laiks, jo to tik ātri novērtēt nevar. Taču pirmās iezīmes, kuras parādās, dara bažīgus," sacīja Didrihsons.

Tajā pašā laikā līdz šim nav skaidrots, vai un kā no šiem papildu ieņēmumiem tiks uzlabota vide.

"Turklāt Latvijā pārtikai jau tāpat tiek piemērota viena no augstākajām pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmēm Eiropas Savienībā (ES). Tajā pašā laikā mūsu mājsaimniecībām ir vieni no zemākajiem ienākumiem ES, un pārtika tomēr ir starp pirmās nepieciešamības precēm," uzsvēra "Orkla Latvija" vadītājs.

"Abas puses ir atradušas kopsaucēju, un rezultāti ir. Tas pats varētu notikt attiecībā uz iepakojumu. Diemžēl no valsts puses mums neviens nav pajautājis, ko mēs jau darām un kādi ir mūsu plāni.

Tad arī būtu skaidri jāpasaka, ka biznesam tiek palielināts nodoklis, lai iegūtu papildu līdzekļus budžetā, bet tam nav nekāda sakara ar videi draudzīgāku iepakojumu. Ja mēs patiesi runājam par videi draudzīgāku iepakojumu, tad sēžamies pie viena galda, mēs izstāstīsim, ko darām, citi izstāstīs, ko dara, un domāju, tad valsts puse būtu pārsteigta par to, kas ir izdarīts un kas ir plānots," stāstīja Didrihsons.

"Ikviens no mums ir spiests tērēt līdzekļus par virkni lietu, un pārtika ir ļoti liela sadaļa no ikdienas izdevumiem.

Mums ir viena no augstākajām PVN likmēm pārtikai Eiropā. Tādēļ PVN samazināšana pārtikai būtu loģisks solis.

Es neapgalvotu, ka tas uzreiz būtu jādara visās pārtikas kategorijās, bet ar primārajām precēm - piena produktiem, gaļu, maizi - būtu jāsāk. Pašlaik samazināta PVN likme netiek piemērota nevienai no šīm kategorijām. Tas neskar neko no mūsu ražotās produkcijas, bet tas būtu kopējās labklājības interesēs," sacīja "Orkla Latvija" vadītājs.

Taču plānotās valsts nodokļu pamatnostādnes 2021.-2025.gadam paredz, ka turpmāk ražotājiem, kuriem noslēgts sadarbības līgums ar kādu no iepakojumu apsaimniekotājiem par to iepakojuma apsaimniekošanu, būs vien 80% atbrīvojums no dabas resursu nodokļa. Atlikušos 20% dabas resursu nodokļa formā vajadzēs maksāt valstij.