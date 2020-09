Dzimtbūšanas atdzimšana Bruknā

Agresija vairo agresiju, atkarību nav iespējams no cilvēka izsist un, kā LTV ziņu dienestam stāstīja kāds bijušais Bruknas kopienas iemītnieks: «Lielākā daļa no atkarīgajiem, kas dzīvojuši vienlaikus ar viņu, nonākuši atpakaļ atkarībās.» Ja šie cilvēki neizārstējas, tad principā jau vienīgais labums no šādas iestādes ir tāds, ka Mediņam ir bezmaksas darbaspēks sava īpašuma labiekārtošanai, gluži kā dzimtbūšanas laikos un kā jau kārtīgai muižai piedien. Vai tiešām piemirsu pastāstīt, ka Bruknas muiža ar visām padsmit tai pieguļošajām ēkām un parku ir nevis «Kalna svētību kopienas», bet gan Andreja Mediņa privātīpašums? Kaut kā izkrita no prāta.