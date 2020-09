9 dīvainas lietas, kuras tu redzētu slimnīcā 1900. gadā

Līdz 1900. gadam ārsti jau bija sapratuši, ka tīrībai operāciju zālē ir nozīmīga loma infekciju un mikrobu izplatības ierobežošanā. Pacientiem par nelaimi, ārsti gan vēl nebija izgudrojuši, kā savu darba vidi uzturēt sterilu. Ķirurgi operācijas veica savās āra kurpēs un drēbēs, pa virsu uzmetot vien miesnieka priekšautu - nevis lai aizsargātu pacientu, bet gan savu apģērbu no pacienta asinīm.

Lai arī 19. gadsimtā gumijas cimdi jau bija izgudroti, to lietošana 1900. gadā vēl nebija populāra. Ķirurgi pirms operācijas savas rokas pamatīgi nomazgāja un pie darba ķērās bez cimdiem. Arī sejas maskas toreiz bija lieka greznība un izplatītas ārstu vidū kļuva krietni vēlāk.

Ķirurgu komanda nebija vienīgā, kas varēja ienest infekcijas un mikrobus operāciju zālē. Pretēji mūsdienu skrupulozi sterilizētajām operāciju zālēm 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā procedūras bieži vien tika veiktas lielos, atvērtos teātros, kas bija pilni ar skatītājiem, kurus no pacienta nešķīra pat barjera. Ņemot vērā, ka elektriskās spuldzes vēl nebija izgudrotas, šajos teātros bieži vien bija lieli logi, lai telpā varētu iekļūt saules gaisma.

Kad ķirurgam ir nepieciešama no asinīm brīva piekļuve kādam orgānam, mūsdienās tiek izmantots īpaša ar elektrību darbināta vakuumsūkņa sistēma. Taču 1900. gadā bija vajadzīga spēcīga un ātri nenogurdināma roka. Parasti tas bija ķirurga asistents, kurš operācijas laikā darbojās ar mehānisko rokas sūkni.

Kad 19. gadsimta beigās tuberkuloze plosījās Ņujorkā, varas pārstāvji sāka agresīvu kampaņu, lai ierobežotu slimības izplatību. Tā vietā, lai izglītotu pacientus par to, kā izvairīties no citu inficēšanas, varas personas inficētos pacientus ar varu izdzina no mājām un ievietoja slimnīcā. Lai arī šāda rīcība šķiet visai nepieņemama, tomēr bija iedarbīga.