Ik gadu no Latvijas ECT ir ap 300 sūdzību; līdz tiesāšanai nonāk neliela daļa

Ierēdne norādīja, ka kopējā summa, kas izmaksāta kompensācijās, sasniedz vairāk nekā divus miljonus eiro. Līce vērsa deputātu uzmanību uz to, ka vairāk nekā puse no šīs summas ir kompensācijas trijās lietas, kas saistītas ar tiesībām uz īpašumu pārkāpumiem. Viņa pavēstīja, ka ECT ierasti šādās lietās piešķir ne tikai kompensāciju par morālo kaitējumu, bet arī atlīdzina zaudējumus, kas faktiski ir īpašuma vērtībā.

Analizējot informāciju divdesmit gadu griezumā, Līce secināja, ka uzsvars sūdzībās ir pavirzījies no likumu teksta kvalitātes uz likuma piemērošanas kvalitāti, kas, viņas ieskatā parāda to, ka valsts ir mācījusies gan no savām lietām ECT, gan arī no citu valstu lietām, turklāt darbs pie tiesību aktu sistēmas sakārtošanas ir devis savus rezultātus.