"Pasažieru vilciens" nokavē 560 000 parāda piedziņu no Rīgas domes

D. Merirands - Man neliekas interesanti, man ir tā pārliecība, sekojot tai situācijai beidzamos gadus, ir, ka vienošanās, kāda viņa noslēgta ir, bija, ka no tās nepārprotami neizriet, ka Rīgas domei ir pienākums šo te summu maksāt, tur bija teikts, ka var pārskatīt dotācijas apjomu. Otrkārt, ka tas ko varēja darīt, ir pārtraukt šo te vienošanos ātrāk, tikko tas apjoms, ko Rīgas dome bija samaksājusi, bija izsmelts un nepaļauties uz to, ka Rīgas dome to samaksās kaut kad nākotnē.

T. Linkaits, Satiksmes ministrs (Jaunā Konservatīvā partija) - Visus iepriekšējos gadus ir bijusi tāda situācija, ka viens rāda uz otru, mēģinot atrast kā no šīs situācijas vienkārši neiziet un kā šo situāciju izbeigt bez rezultāta. Diemžēl Pasažieru vilciena bilancē šie zaudējumi ir uzskaitīti tieši kā saistības un attiecīgi tajā brīdī kad Pasažieru vilciena valde lems par šīs summas norakstīšanu vai kādu citādu darbību, tajā brīdī, ja tie būs atzīti par zaudējumiem, tad pasažieru vilciena esošajai valdei radīsies tiesības un pienākums izpētīt, no kura šos zaudējumus piedzīt vai tur bijusi ļaunprātība vai nesaimnieciska rīcība.

O. Pulks, Rīgas domes deputāts, bijušais a/s “Pasažieru vilciens”, bijušais Pasažieru pārvadājumu departamenta projekta vadītājs (Jaunā vienotība) - Tur bija interesanta nianse, tā summa, ko Pasažieru vilciens iekasēja par braucējiem, ja. Nu no Rīgas domes saņēma, principā tika pārskaitīta Rīgas kartei par validatoru nomu un par validācijām, tā kā turpat tā nauda palika. No Rīgas satiksmes viņa izgāja cauri pasažieru vilcienu un atgriezās Rīgas kartē. Ļoti precīzi kāds tur bija aprēķinājis to summu.