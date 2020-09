Katra bulciņa plēvē - kā Covid19 ietekmējis atkritumu apjomu?

Ministrijā norāda – lai no vienas puses sargātos no vīrusa, no otras – nekaitētu videi ar atkritumiem, ir iespējami citi risinājumi – piemēram, sveramos produktus vai bulciņas pircējam var izsniegt veikala darbinieks. Tad tie nebūtu lieki jāiepako. Tāpat racionāli jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, piemēram, cimdi. J.Feldmane saka: “Mūsuprāt, tiešām sabiedrībā ir tendence šos cimdus lietot pārmērīgi. Tas nu gan tā notiek. Un mēs ļoti cenšamies uz to norādīt un aicinām nelietot. (..) Kā mēs redzam, arī veikalos, piemēram, pārdevēji strādā cimdos. Tas ir pilnīgi nelietderīgi, jo tie cimdi tāpat tiek piesārņoti kā rokas, un jebkurā gadījumā šeit ir vajadzīga tikai roku mazgāšana.”