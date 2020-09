Kādi ir Eiropas Savienības plāni tuvākajā nākotnē?

"Es atzīstu, ka daudziem šis paaugstinājums no 40% uz 55% ir pārāk daudz, bet citiem nav pietiekami," pavēstīja Leiena, sakot runu par EK paveikto Covid-19 pandēmijas un ekonomiskās krīzes seku novēršanā. "Taču mūsu ietekmes novērtējums skaidri parāda, ka mūsu ekonomika un industrija var tikt ar to galā."

Diskusijas par emisiju samazināšanu blokā ir ļoti asas, dažām valstīm norādot, ka tās nevar veikt lielāku emisiju samazināšanu sakarā ar to ekonomiku atkarību no piesārņojošām nozarēm, tādām kā ogļu industrija.

"Es nerimšos, kad tas ir saistīts ar vienlīdzības savienības izveidi," solīja Leiena. "Savienības, kur tu vari būt tas, kas tu esi, un mīlēt, ko tu gribi - bez bailēm no pārmetumiem vai diskriminācijas. Jo būt pašam par sevi nav tava ideoloģija. Tā ir tava identitāte. Un to neviens nevar atņemt. Tāpēc es gribu būt pilnīgi skaidra - no LGBTQI brīvas zonas ir no cilvēcības brīvas zonas. Un tām nav vietas mūsu savienībā."