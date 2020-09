Covid-19 varētu kļūt par sezonālo vīrusu

Pūļa imunitāte nozīmē, ka imunitāti pret vīrusu ir ieguvis pietiekami liels cilvēku skaits, lai slimība konstanti neizplatītos. Tomēr līdz tam Covid-19, visticamāk, turpinās izplatīties visu gadu, rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Frontiers in Public Health” .

“Covid-19 ir uz palikšanu, un tas turpinās uzliesmot visu gadu, līdz tiks sasniegta pūļa imunitāte, tāpēc sabiedrībai vajadzēs iemācīties ar to sadzīvot un turpināt piekopt labākos inficēšanās novēršanas mērus, to skaitā masku valkāšanu, fizisku distancēšanos, roku higiēnu un izvairīšanos no pulcēšanās,” komentēja pētījuma autors Hasans Zarakets.