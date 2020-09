Lukašenko atceļ no amata vēstnieku Latvijā

Markovičs 18.augustā tika izsaukts uz Latvijas Ārlietu ministriju, kur viņam iesniedza protesta notu saistībā ar Latvijas pilsoņu aizturēšanu, kā arī pieprasīja paskaidrojumus par Lukašenko paziņojumiem, ka protesti Baltkrievijā tiekot finansēti, tai skaitā no Latvijas. Augusta beigās arī kļuva zināms, ka Lukašenko vizīte Rīgā, kas tika plānota jau aprīlī, ir "noņemta no darba kārtības". Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) to izskaidroja ar notikumiem Baltkrievijā un to, ka Latvija un citas Eiropas Savienības valstis neatzīst Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus.