Latvijas eiroparlamentārieši Leienas uzrunā atzinīgi vērtē ambīcijas veselības jomā un Zaļā kursa mērķu sasniegšanā

Eiroparlamentāriete, bijusī Latvijas kultūras ministre EP priekšsēdētājas uzrunu kritizēja arī par to, ka kultūrai tajā bija pievērsta vien minimāla uzmanība. "Līdzīgi digitalizācijas dienaskārtība tika saistīta ar datiem un infrastruktūru, taču atbalsts medijiem, to modernizācija un vajadzība radīt daudzveidīgu un kvalitatīvu saturu kā pretsparu dezinformācijai netika minēts. Ir apsveicami, ka EK priekšsēdētāja izteica izteiktu atbalstu Baltkrievijas demokrātijas centieniem un nosodīja notiekošo valstī," pauda Melbārde.

Tatjana Ždanoka (LKS), pretēji Leienas teiktajam, uzskata, ka pandēmija ir parādījusi vienotības un savstarpējās palīdzības trūkumu ES. "To apliecināja situācija Itālijā, kura vissarežģītākajā laikā saņēma atbalstu un palīdzību no visas pārējās pasaules, nevis no ES. To parādīja arī nesaskaņota un neprognozējama iekšējo robežu slēgšana, kas atstāja daudzus cilvēkus tālu no mājām bez iespējas atgriezties. Un šī problēma vēl joprojām nav pilnībā atrisināta," uzsvēra Ždanoka.