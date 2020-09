Pētījums: Latvijā 24% iedzīvotāju cīņu ar kontrabandu vērtē kā sekmīgu

Viņš arī atzīmēja, ka satraucošs ir fakts, ka pēdējā gada laikā pieaugusi sabiedrības iecietība pret kontrabandas preču iegādi. Joprojām saglabājas augsts to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka kontrabandas preču iegāde nemaz (10%) vai drīzāk nav nosodāma (18%). Šī iedzīvotāju tolerance ir krietni zemāka nekā pirms pieciem vai septiņiem gadiem - 2013.gadā 46% uzskatīja, ka kontrabandas preču tirdzniecība kopumā nav nosodāma, bet 2015.gadā tā uzskatīja 30% no visiem aptaujātajiem iedzīvotājiem.

Vienlaikus šogad ir pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri nav pirkuši kontrabandas preces, šādu atbildi snieguši 72% aptaujāto, salīdzinot ar 70% pērn. Tāpat no 36% līdz 34% gada laikā samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri zina, kur var iegādāties kontrabandas preces.