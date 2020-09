Toyota mēnessgājējam degvielu varētu iegūt turpat uz Mēness

Tāpat kā jebkuram automobilim, arī Toyota mēnessgājējam būs vajadzīga degviela un JAXA speciālisti izrēķinājuši, ka ražot to uz Mēness būs krietni vien lētāk un ērtāk nekā vest no Zemes. Tā kā topošo transportlīdzekli paredzēts apgādāt ar ūdeņraža šūnu elementiem, tam būs nepieciešams ūdeņradis, un to plānots iegūt no ūdens ledus. Izpētē noskaidrots, ka tas uz atrodams krāterī netālu no Mēness dienvidpola, kur neiespīd Saule.