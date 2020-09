Saeimas Budžeta komisija atbalsta Vilka virzīšanu Latvijas Bankas Padomes locekļa amatam

"Pašreizējais izvirzīšanas process ir tāds, kāds tas noteikts likumā. Piekrītu, ka LB Padomei ir jābūt koleģiālai institūcijai. Es Vilka nominēšanu, lai gan likums to neprasa, esmu saskaņojis ar Padomes kolēģiem," atklāja Kazāks, papildinot, ka no padomes locekļiem saņēmis atbalstu šādam solim.

"Mēs Kazāku atbalstījām LB amatam, kas mums dod iespēju no viņa prasīt nākotnē pilnu atbildību par to, kas notiek vai nenotiek LB. Līdz šim nedzirdēju pārmetumus Kazākam par to, kas notiek LB. Līdz ar to ir jāturpina respektēt," teica Dombrovskis.