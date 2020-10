Kāpēc veselība ir viens no populārākajiem propagandas tematiem, kādos gadījumos ikdienas realitāte var apturēt dezinformatīvos vēstījumus un kā no nevainīgiem sociālo tīklu lietotājiem pārvēršamies par dezinformatoru vēstījumu pastiprinātājiem, Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) veidotajā video podkāstā «Ārpolitika. Krievija. Komentāri» skaidro APPC asociētais pētnieks, LU Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Kaprāns.

Kaprāns uzsver, ka Covid-19 ir viens no interesantākajiem fenomeniem, ko var skatīt no dezinformācijas viedokļa. Tā ir universāla tēma, kas pakļauta dažādām sazvērestības teorijām un stāstiem par ekonomikas sabrukumu un globālu apdraudējumu. Tiek vērptas visdažādākās interpretācijas. Un viens no aktīvākajiem spēlētājiem šajā laukā ir bijis tieši prokremliskie mediji.