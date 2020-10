Stāsts par automatizāciju - mūsu nākotni no uzņēmuma InPass skatu punkta

Raivis Ekšteins min: "Pārsvarā jau visi risinājumi, kurus jebkurš uzņēmums ir gatavs automatizēt, izriet no uzņēmēju pieredzes - pārsvarā jau no negatīvās pieredzes, piemēram, vēl viens gadījums – drukas uzņēmumā, kurā es darbojos, cilvēki aizstrādājās un nepaspēja vai aizmirsa pasūtīt tintes kasetnes. Līdz ar to drukāja līdz beidzās krāsa, taču gadījās, ka piegādātājam vai ražotājam nebija, ko piedāvāt. Radās piespiedu dīkstāve. Rezerves neko neatrisināja – tāpat tās izlietoja un vajadzēja pasūtīt vēl. Līdz ar to tika izveidota sistēma, kas seko līdzi – kad izejmateriāli samazinās zem noteiktā līmeņa, automātiski tiek sūtīts paziņojums piegādātājiem. Tā nu uztaisījām drukas monitoringa risinājumu, kas joprojām ļoti labi funkcionē. Kolēģi strādā un pēkšņi tiek piegādātas kasetnes. Uzreiz ir skaidrs, ka kādam no printeriem kasetnē tinte ir mazāk par 10 procentiem."