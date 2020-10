Nodokļu izmaiņas - svarīgākā informācija vienuviet!

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzsvēra, ka nodokļu izmaiņu mērķis ir panākt atalgojuma nodokļu sloga samazināšanos, un to var panākt pakāpeniski, ja visi Latvijā strādājošie iesaistīsies nodokļu nomaksā līdzīgā proporcijā.

Arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) norādīja uz negodīgu situāciju, ko veicina atšķirīgi nodokļu režīmi. Viņš norādīja, ka Latvijā ekonomiku uztur vairāk nekā 120 000 uzņēmumu, no kuriem daļa ir valsts kapitālsabiedrības, bet kopējais nodokļu maksātāju skaits nepalielinās.

Ministru kabinets piektdien atbalstīja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, no 2021.gada paredzot pakāpeniski ierobežot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmu.

Grozījumi likumā arī paredz, ka no nākamā gada MUN varēs attiecināt tikai uz vienu personu, proti, mikrouzņēmuma īpašnieku.

Valdība atsakās no kritizētās idejas ieviest vieglo automobiļu reģistrācijas nodokli

Ministru kabinets otrdien atbalstīja grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, atsakoties no kritizētās idejas ieviest vieglo automobiļu reģistrācijas nodokli.

Iepriekš Satiksmes ministrija (SM) bija izstrādājusi grozījumus attiecīgajā likumā, paredzot no 2021.gada 1.janvāra ieviest vieglo automobiļu reģistrācijas nodokli ar mērķi novērst vecu un videi nedraudzīgu vieglo automašīnu reģistrēšanu Latvijā.

No nākamā gada sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme plānota 34,09% apmērā

No nākamā gada 1.janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme plānota 34,09%, šodien ārkārtas sēdē lēma Ministru kabinets.

Grozījumu autori skaidroja, ka, lai ar nodokļu politiku uzlabotu darbaspēka nodokļu konkurētspēju, no 2021.gada nepieciešams samazināt obligāto iemaksu likmi par vienu procentpunktu, tai skaitā darba devēja likmi par 0,5 procentpunktiem jeb no 24,09% uz 23,59% un darba ņēmēja likmi par 0,5 procentpunktiem jeb no 11% uz 10,5%.