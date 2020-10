Horoskopi visai nedēļai

AUNS Šonedēļ ļoti svarīgi būs uzturēt pēc iespējas saskanīgākas attiecības ar apkārtējiem. Darba lietās būsi enerģisks un mērķtiecīgs. Pilnīgai laimei vajadzētu nedaudz rūpīgāk pārdomāt jaunu pienākumu uzņemšanos, lai nesanāk iedzīvoties pārpūlēs. Ja kāds no pieredzes bagātākiem kolēģiem dalās ar tevi dzīves padomos, noteikti nesmādē tos! Tuvāko līdzcilvēku padomi var palīdzēt jūtami atvieglot ikdienas profesionālās gaitas. Brīvdienās būsi noskaņots bezrūpīgai atpūtai.

VĒRSIS Viss ritēs savu gaitu, tev tikai vajadzēs pasekot līdzi tam, lai darbi tiktu paveikti laikus, lai visi dokumenti atbilst to specifikācijai. Rosīgākie Vērši apliecinās priekšniecībai savu gatavību pretendēt uz paaugstinājumu amatā. Ja tev kārtojamas nekustamā īpašuma lietas, tās vēlamāk īstenot nedēļas vidū. Savukārt nedēļas sākums un izskaņa izrādīsies auglīgāka radoša rakstura iecerēm. Attiecībās ar mīļoto cilvēku esi nedaudz piekāpīgāks, nereaģē tik asi uz partneru untumiem.

VĒZIS No vienas puses, šis būs emocionāls, psiholoģiski saspringts periods, taču no otras puses tev izdosies daudz ko sasniegt, tikt galā ar nebūšanām, kas jau labu laiku nav devušas mieru. Būtiski saglabāt ticību panākumiem arī tajās situācijās, kurās, šķiet, tevi sagaida tikai un vienīgi galvassāpes. Šonedēļ var izpausties tendence apkārt notiekošo uztvert ļoti saasināti. Tāpēc patiesā situācija var izrādīties daudz optimistiskāka, nekā sākotnēji varētu likties. Daudz pozitīvu emociju gūsi no radoša rakstura aktivitātēm.