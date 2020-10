Radikālas pārmaiņas vai sīkumi jeb kā tikt galā ar mūsdienu "profesionālo kaiti" nr. 1?

“Viena mana pētījuma dalībniece atklāja, ka viņai ir grūti atlabt no izdegšanas. Jā, viņai veiksmīgi izdevās mainīt savu rutīnu, taču darbā nekas nemainījās. Viņa ir teju 60 gadus veca skolotāja, un pārmaiņas darbā, piemēram, jaunu tehnoloģiju ieviešana darba procesā radīja mulsumu,” stāsta Salminena. Viņa piebilst, ka atsevišķas profesijas un daudzās darba vietās piekoptā darba kultūra neļauj neko mainīt savā darba vidē, tieši tādēļ tas ir galvenais risks, kas neļauj sekmīgi atlabt no izdegšanas.

“Bez paškontroles un pārmaiņām darba vidē ir arī trešais faktors. Cilvēka dzīvē nozīmīgu lomu spēlē attiecības ar otro pusīti un ģimeni – līdz ar to tas ietekmē cilvēku spēju atlabt un to, cik ātri vai lēni cilvēks tiks pāri izdegšanai,” saka Salminena.

“Pirmais solis pretim atlabšanai ir atrast atbalstu. Tas var būt no jebkurienes – gan no profesionāliem speciālistiem, gan arī no ģimenes locekļiem vai kolēģiem. Šie cilvēki var palīdzēt rast motivāciju un ļaut saskatīt sevī to, ko pašam varbūt neizdodas, un tādējādi veiksmīgi pārvarēt izdegšanas posmu,” saka Salminena.