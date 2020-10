Daļa daudzdzīvokļu māju jau savu mūžu nokalpojušas

Ekspertīzes laikā profesionāls būvinženieris pārbauda dzīvojamās mājas konstrukcijas un tajā esošo iekārtu, komunikāciju un inženiertīklu tehnisko stāvokli. Speciālists var noteikt, cik ilgs mūžs mājai vēl atlicis un kas būtu jādara, lai to pagarinātu. Visbiežāk mājām nepieciešams mainīt inženiertehniskos tīklus un apkures sistēmu, jo to kalpošanas laiks ir īsāks nekā mājas konstrukcijām. Tāpat aktuāli jautājumi ir jumta nomaiņa un balkonu sakārtošana.

“Izvēloties profesionālu ēkas apsaimniekotāju, ir daudz vienkāršāk organizēt ēkas renovāciju un citus remontdarbus. Šādā gadījumā apsaimniekotāju pārstāvis var vadīt iedzīvotāju sapulces un kā neitrāls eksperts no malas palīdzēt iedzīvotājiem vienoties par kopējo ēkas apsaimniekošanas plānu un steidzamākajām prioritātēm. Ēku apsaimniekotājs palīdzēs arī izvēlēties ekspertus padziļinātai mājas tehniskai apsekošanai no profesionāliem pakalpojuma sniedzējiem,” stāsta Mihails Černiavskis, SIA “Latvijas Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs.

​“Laicīgu remontdarbu veikšana palīdz arī izvairīties no liekiem tēriņiem nākotnē, jo viena tehniskā problēma bieži vien rada vēl citas. Piemēram, ja mājai ir caurs jumts, mitrums iekļūst mājas šuvēs, un tas var ietekmēt visas ēkas drošību. Līdz ar to svarīgi sekot līdzi mājas tehniskajam stāvoklim un savlaicīgi novērst bojājumus,” uzsver Raimonds Eizenšmits.

Lai nodrošinātu dzīvojamās mājas uzturēšanu un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos, mājas apsaimniekotājs vienu līdz divas reizes gadā atkarībā no mājas stāvokļa veic ēkas tehnisko vizuālo apskati. Gadījumos, kad tiek konstatēti dzīvojamās mājas vai tajā esošo iekārtu un inženiertīklu bojājumi, apsaimniekotājs sagatavo remontdarbu izmaksu tāmi un iesniedz to dzīvokļu īpašniekiem izvērtēšanai. Tālāk tas ir dzīvokļu īpašnieku ziņā - vienoties un pieņemt lēmumus par to, vai un kādus nepieciešamos remontdarbus veikt. Arī pašvaldības parasti ir pretimnākošas, sevišķi kultūrvēsturisku pieminekļu statusa ēku īpašniekiem, un piedāvā nodokļu atvieglojumus vai atbalstu finansējuma iegūšanai.