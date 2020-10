+$490 miljardi: 10 miljardieri, kas pēc Trampa ievēlēšanas nopelnījuši visvairāk

Miljardiera sieva Konija Balmere ir ziedojusi līdzekļus demokrātu partijas prezidenta amata kandidāta Džo Baidena kampaņai. Tas ir vienīgais zināmais gadījums no desmit veiksmīgākajiem miljardieriem, kurš ir ziedojis kādam no prezidenta amata kandidātiem.

Elisons ir viens no nedaudzajiem Silīcija ielejas miljardieriem, kas publiski paudis atbalstu prezidentam Trampam. Kopš 2016. gada “Oracle” dibinātājs un direktoru padomes priekšsēdētājs kļuvis bagātāks par 30 miljardiem, pateicoties viņa kompānijas akciju vērtības pieaugumam. Nesen “Oracle” saņēma apstiprinājumu no Baltā nama, kas ļaus uzņēmumam glabāt populārās Ķīnā radītās lietotnes “TikTok” lietotāju datus. Tā ir daļa no darījuma, ko veica “ByteDance” no vienas puses, bet “Walmart” un “Oracle” no otras puses. Pēc 2016. gada vēlēšanām “Oracle” vērtība ir pieaugusi par 52%.