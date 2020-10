Viltus influenceri un ziņu lapas – kā Kremlis mēģina ietekmēt politisko diskusiju ASV

Medijs The Atlantic izpētījis, ka Krievija jau ilgstoši izplatījusi propagandu saistībā ar rasu konfliktiem ASV, pat vēl krietni pirms Aukstā kara. Par to uzkurināšanu ar troļļu palīdzību ir bažas arī pirms šīm vēlēšanām. Tāpat mediji ziņojuši par viltus kontiem , kas atdarina melnādainos Trampa atbalstītājus un vēsta, ka kļuvuši par republikāņiem , jo nepiekrīt Black Lives Matter uzstādījumiem.

Tomēr no Krievijas nav viegli pārliecinoši notēlot melnādainu vīrieti Seintluisā. Piemēram, konta agrīnajos ierakstos redzami neveikli mēģinājumi izmantot ASV afroamerikāņu kopienai raksturīgu slengu. Ar laiku autors šiem pūliņiem atmeta ar roku. Pētniece Aleksejeva Re:Check stāsta, ka nav tādu pazīmju, kas nepārprotami ļautu secināt – viens vai otrs profils ir trollis. Tomēr valodas lietojumam pētnieki pievērš uzmanību – reizēm tās ir gramatikas kļūdas, reizēm no krievu valodas tiešā veidā tulkoti frazeoloģismi. Piemēram, šī konta autora titulbildē 2015.gadā bija iekļauts teksts “What do you love about being dark skin?” jeb “Kas tev sevī patīk, esot melnai ādai?”