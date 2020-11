LTRK pozitīvi vērtē iespējamo ārkārtējās situācijas noteikšanu

"Raugoties no komersantu skata punkta, pozitīvi, ka šādi scenāriji ir pieejami, tiem var gatavoties un arī turpināt diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem, kas notiek katrā brīdī, kāda ir katras puses loma un atbildība un kā valsts plāno atbalstīt komersantus, to darbības turpinātību un pārorientāciju, kas ierobežojumu dēļ būs spiesti pilnībā vai daļēji apturēt savu darbību. LTRK ieskatā, ekonomiskā darbība maksimāli jāturpina un jāatbalsta tie uzņēmumi, kas ir dzīvotspējīgi un turpina savu darbību. Iestājoties sarkanā scenārija apstākļiem - kopaina noteikti nebūs pozitīva.," uzsvēra LTRK valdes locekle.

Zariņa atzīmēja, ka LTRK ieskatā jādara viss iespējamais, lai mazinātu vīrusa izplatību un nenonāktu "sarkanā" scenārija iespējamības zonā. "Uzskatām, ka plašāka darba nespējas lapu apmaksa no valsts puses ir viens no risinājumiem. Darba nespējas lapas būtu pilnībā jāapmaksā no valsts budžeta ne tikai ar Covid-19 saslimšanu un noteiktās karantīnas gadījumos, bet arī tad, ja personai jāatrodas pašizolācijā vai tai konstatētas elpceļu saslimšanas. Tas noteikti mazinātu vīrusa izplatību darba kolektīvos," akcentēja LTRK pārstāve.