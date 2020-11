Armijā ar Covid-19 patlaban slimo 37 karavīri

Lielākā daļa no medicīniskajai novērošanai nosūtītajām 190 personām patlaban nav aizdomas par inficēšanos ar Covid-19. AM uzsver, ka armija ir specifiska vide, tāpēc, lai neradītu riskus veidoties plašākam infekcijas perēklim, bruņotie spēki šos karavīrus nosūtījuši medicīniskajai novērošanai, līdz ar to viņi atrodas dzīvesvietās un patlaban dienesta pienākumus neveic.