Levits: Ārkārtējās situācijas ieviešana ir nepieciešama pandēmijas ierobežošanai un ekonomikas saglabāšanai

Levits uzsvēra, ka dažkārt publiskajā telpā paustais pretnostatījums starp pandēmijas apkarošanas pasākumiem no vienas puses un ekonomiku no otras puses nav pareizs. Pandēmija jebkurā gadījumā negatīvi ietekmē gan ekonomiku, gan praktiski visas citas dzīves jomas, un pandēmijas strauja izplatība, ja to neapkaro, ļoti ātri atstāj negatīvu iespaidu uz ekonomiku, jo, ja darbinieki ir slimi vai ir slimnieku kontaktpersonas un nevar nākt uz darbu, tas, protams, grauj ekonomiku. Tādēļ loģiski, ka valstīs ar vislielāko saslimstību ir arī vislielākais ekonomikas kritums. Latvija līdz rudenim samērā labi tika galā ar pandēmiju, un līdz ar to arī ekonomikas kritums, salīdzinot ar citām valstīm, bija vēl samērā neliels, norādīja Valsts prezidents.