Audits Rīgas brīvostā: atstādina atbildīgo par infrastruktūras projektiem un vēršas prokuratūrā

Dubkevičs senāk strādājis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, bet nu jau vairākus gadus atbild par infrastruktūras projektiem Rīgas brīvostā. Pirms gada “de facto” vēstīja par Dubkeviča sarunu ar korupcijas apkarotāju vairākos kriminālprocesos aizdomās turēto uzņēmēju Māri Martinsonu. Tikšanās notika netālu no brīvostas neilgi pēc tam, kad Martinsons uz brīdi tika aizturēts būvnieku karteļa lietas ietvaros, savukārt būtiski lēmumi daudzmiljonu būvniecības iepirkumā bija jāpieņem Dubkeviča vadītajai iepirkuma komisijai.

Iekšējā audita secinājumi par to, cik veiksmīgi tas darīts, tagad ir par iemeslu disciplinārlietai pret Dubkeviču.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps (AP/P) Dubkeviča atstādināšanu skaidro šādi: “Ņemot vērā, ka vērtēti tika tieši infrastruktūras attīstības projekti izlases kārtā, teiksim, no kaut kādiem 50 projektiem kādi 30 no 2018.līdz 2020.gadam, tur tika konstatēta virkne dažādu darbību, kuras ir nepieciešams pārbaudīt. Tas, ko mēs valdē vienojāmies – faktiski atstādināt uz laiku departamenta direktoru, uzsākt papildu pārbaudes, lai konstatētu attiecīgi – apzinātas vai neapzinātas darbības. Plus paralēli, protams, mums ir pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs, lai pārbaudītu arī nosacīti citu iesaistīto darbinieku atbildību.”