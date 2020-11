Vai ASV prezidenta vēlēšanās Trampam nozaga uzvaru?

To, ka Trampa konkurents no Demokrātu partijas Džo Baidens it kā nozadzis uzvaru, raksta ne tikai Facebook lietotāji, bet arī laikraksta Diena komentētājs Andis Sedlenieks, kurš vienlaikus ir Saeimas deputāta Ainara Latkovska (Jaunā Vienotība) palīgs.